امساكية شهر رمضان 2022 في المغرب

أيام قليلة يحل علينا شهر رمضان المبارك 2022 وفي هذه الفترة يستعد كثير من المسلمين حول العالم للشهر الكريم، حيث تزداد عمليات البحث عبر محركات البحث في مثل هذه الأوقات من العام عن إمساكية رمضان 1143/ 2022.

و يحرص فريق فلسطين اليوم على وضع امساكية شهر رمضان في معظم البلاد العربية و الاسلامية، كما هو الحال في هذه المقالة، حيث يرصد لكم إمساكية رمضان 2022 المغرب في اغادير والعيون والمحمدية والناظور وبركان وبني ملال وتارودانت وتازة وتمارة وخريبكة وسطات وسلا وشفشاون وميدلت والعرائش والرشيدية ومراكش وتطوان والدار البيضاء ومكناس وفاس والرباط والقنيطرة وطنجة وآسفي وأحفير وافران والجديدة والحسيمة ووجدة.

ومن العادات والتقاليد قبيل قدوم شهر رمضان المبارك وضع الزينة الرمضانية وتحضير الأطعمة المناسبة لهذا الشهر، والبحث عن إمساكية رمضان 2022 في كل دول العالم.

ويجتهد معظم المسلمين في هذا الشهر في قراءة القرآن الكريم أكثر من المعتاد، ويحاولون ختمه أكثر من مرة للحصول على حسنات مضاعفة.

ويكون أول أيام الشهر الكريم في دولة المغرب بحسب علماء الفلك في الـ3 من أبريل القادم، لكن حسم الأمر يتطلب انتظارا لآخر أيام شهر شعبان الجاري، لمعرفة الرؤية الشرعية لمولد الهلال، وفقا لقاعدة "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته".

وهي قاعدة متبعة في كل الأشهر العربية أو الهجرية، وفي آخر أيام الشهر العربي يتم انتظار مولد الهلال في السماء، فإن تعذر رؤيته في الـ29 تم الشهر 30 يوما، وبهذه الطريقة يعرف المسلمون وقت بداية الشهر وانتهائه.

وفجر أول أيام رمضان، والذي يبدأ معه الصيام في الـ5:51 صباحا، ويكون موعد أذان المغرب في الساعة السابعة و49 دقيقة، وفي منتصف الشهر، يكون موعد أذان الفجر في الساعة الخامسة و32 دقيقة صباحا، وموعد أذان المغرب في السابعة و58 دقيقة.

ومع أول يوم يتوقع المسلمون في المغرب العودة لصلاة التراويح بشكل كامل، بعدما كان الأمر ممنوعا في عام 2020 بسبب فيروس كورونا ، فيما كانت تروايح رمضان 2021 تتم بشكل جزئي بسبب الإصابات المرتفعة بفيروس كورونا، والتي خفتت حدتها الآن، ليكون أداء شعائر رمضان 2022 في المغرب أفضل من العامين السابقين.

ويحرص المغاربة على ارتداء أزياء تقليدية خلال أيام رمضان، كما تكثر الأعداد في المساجد المعروف حسن صوت قرائها، ومقيمو الصلاة بها.



