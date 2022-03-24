"حماس": الحركة الأسيرة أثبتت قدرتها على المواجهة وانتزاع الحقوق من الاحتلال

اعتبرت حركة "حماس"، اليوم الخميس، أن تعليق الحركة الأسيرة عن معركة الاضراب عن الطعام داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، تثبيت من الحركة لقدرتها على المواجهة وانتزاع حقوقها من ما يسمى "بمصلحة السجون الصهيونية".

وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس في تصريحات إذاعية، أن الانجاز الذي حققه الحركة الأسيرة يؤكد من جديد أن الفلسطيني سيقاتل بكل ما يملك لانتزاع حقوقه وحريته.

وأضاف أن قضية الاسرى كانت وستبقى على رأس سلم اولويات المقاومة حتى نكسر القيد عنهم.

الجدير بالذكر، أن الحركة الوطنية الأسيرة، أعلنت، مساء اليوم، عن تعليق الإضراب المفتوح عن الطعام المقرر يوم غدٍ الجمعة بعد موافقة إدارة مصلحة السجون على كافة مطالب الحركة الأسيرة.