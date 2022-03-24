بالفيديو فرحة المنتخب السعودي بعد التأهل لمونديال قطر

طغت حالة من الفرح الشديد، مساء اليوم الخميس، داخل مقر إقامة المنتخب السعودي بعد تأهله لمونديال قطر، عقب فوز اليابان على أستراليا 2-0 في الجولة التاسعة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

ويُشار إلى أن بعثة المنتخب السعودي المتواجدة في الإمارات وتستعد لمواجهة المنتخب الصيني، كانت تتابع مباراة أستراليا واليابان من داخل مقر الإقامة.

🎥 لاعبو الأخضر يدخلون إلى قاعة الاجتماع الفني استعداداً لمواجهة الصين🇸🇦🇨🇳



(من: @alihadadi2) pic.twitter.com/GfZBVt6k86 — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) March 24, 2022

وفور إنتهاء اللقاء، احتفل أفراد المنتخب السعودي بالتأهل رسميا إلي مونديال قطر قبل جولتين على نهاية التصفيات.

وبهذا الفوز، ضمن "الأخضر" بلوغ المونديال رفقة اليابان لضمانه المركز الثاني على الأقل المؤهل لبطولة كأس العالم، وسيكون الصراع مع "اليابان" على حسم صدارة المجموعة الثانية.

وبدوره وجه وزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل آل سعود بإقامة حفل بمناسبة تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم 2022 على ملعب الجوهرة بعد مباراة أستراليا في الجولة الأخيرة.

ويُعد المنتخب السعودي هو أول منتخب عربي يتأهل رسميا إلى كأس العالم 2022 بعد قطر المضيفة، وبات أكثر منتخب عربي تأهلاً إلى كأس العالم عبر التاريخ بعد تأهلها للمرة السادسة (أعوام 1994، 1998، 2002، 2006، 2018 و2022).