مشاهدة مباراة العراق اليوم مباشر يلا شوت، يبحث الكثيرين من عشاق كرة القدم العربية وخاصة الكورة العراقية والإماراتية في هذه الأثناء، عن أفضل الروابط المتاحة لمشاهدة مباراة العراق والامارات اليوم، والتي يستعد فيها المنتخب العراقية مقابلة جاره الإماراتي وذلك ضمن التصفيات النهائية الاسيوية المؤهلة الى نهائيات كاس العالم قطر 2022.

بث مباشر مباراة العراق والامارات اليوم قناة الكأس

وخصص استاد الملك فهد الدولي في مدينة الرياض السعودية، لإقامة مباراة القمة بين الامارات والعراق، وستنطلق المباراة الساعة الـ7 مساءاَ بتوقيت مصر وفلسطين والساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، وكل التوقعات أن تشهد المباراة اجواء تنافسية قوية، فضلاً عن الحضور الكبير المتوقع للمباراة.

مشاهدة مباراة العراق اليوم مباشر

وفي اطار مقالنا الذي حمل عنوان"مشاهدة مباراة العراق والامارات مباشر الآن اليوم قناة الكأس.. مشاهدة مباراة العراق اليوم مباشر يلا شوت" قررنا أن نضع لكم تشكيل الفريقين المتوقع أن يدخلاً به المباراة، والتي صنفته بعض وسائل الاعلام أن التشكيل يوحي بمباراة تحمل في طياتها القوة والاثارة وعين الفريقين على تحقيق الانتصار وصولاً للمركز المؤهل لمونديال قطر 2022م.

وحسب توقعات وسائل الاعلام العراقية، فأن المنتخب العراق من المتوقع أن يدخل أمام الإمارات بـحراسة المرمي: فهد طالب وخط الدفاع: علاء مهاوي، أحمد إبراهيم، علي فايز، علي عدنان، فيما سيلعب في خط الوسط: أحمد فاضل، محمد علي عبود، شريف عبد الكاظم، بشار رسن، إبراهيم بايش، وأوكل مهام خط الهجوم: علاء عبد الزهرة.

مباراة العراق اليوم بث مباشر

وبشأن تشكيل المنتخب الاماراتي من المتوقع أن يحل في حراسة المرمي: علي خصيف، خط الدفاع: عمر عبد الرحمن، محمد العطاس، بندر محمد، خميس إسماعيل.، وخط الوسط: عبد الله سالمين، ماجد حسن، عبد الله رمضان، كايو كانيدو، فيرجينيو دي ليما، خط الهجوم: علي مبخوت.

قائمة اللاعبين الرسمية لمنتخبنا الوطني في مواجهته، في الساعة 8:00 مساء اليوم الخميس، امام نظيره الاماراتي في ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، ضمن تصفيات المجموعة الآسيوية الاولى المؤهلة لمونديال قطر 2022. pic.twitter.com/UlqBeRn2Li — IRAQ F.A. (@IRAQFA) March 24, 2022

لعبة العراق والامارات مباشر الأن

وفي مقالنا مشاهدة مباراة العراق اليوم مباشر يلا شوت، قررنا أن نضع لكم رابط مشاهدة مباراة العراق اليوم مباشر أمام الامارات وخاصة على موقع يلا شوت الذي يعد من أفضل المواقع الرياضية المتخصصة في نقل المباريات الكبرى، وللوصول لرابط العراق والامارات مباشر اليوم، اضغط هنـــــــــــــــا

العراق ضد الإمارات مباشر

ومن المقرر أن تنقل مباراة العراق والإمارات عبر قناة SSC الرياضية للمشاهدين داخل السعودية، وعبر قناة أبوظبي الرياضية للمشاهدين داخل الإمارات، وقناة الرابعة العراقية الرياضية.