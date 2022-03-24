الاحتلال يقتحم محيط مدرسة تقوع شرق بيت لحم

اقتحمت قوات الاحتلال، عصر اليوم الخميس، محيط مدرسة تقوع الثانوية للبنين في بلدة تقوع شرق بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

ويُشار إلى أن ذلك جاء تزامنا مع انتهاء الدوام الدراسي وتوجه الطلبة الى منازلهم، حيث قام الجنود بتوقيف عدد منهم واخضاعهم للتفتيش الجسدي والتدقيق في هوياتهم.

وقال نشطاء من البلدة :"إن هذه الاقتحامات والممارسات هي استفزازية للطلبة اثناء خروجهم من الدوام الدراسي، والعودة الى منازلهم وفرض التفتيش على عدد من الطلبة.

وأوضح النشطاء، أن هذه الممارسات تأتي ضمن سلسلة من المضايقات المفروضة على طلبة مجمع مدارس تقوع الواقعة بمحاذاة الشارع الملتف حول البلدة بشكل منتظم من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين.