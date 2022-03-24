كوريا الجنوبية تنتزع الصدارة من إيران

انتزع منتخب كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، صدارة المجموعة الأولى بفوزه على نظيره الإيراني بهدفين نظيفين، خلال الجولة التاسعة قبل الأخيرة من مباريات الدور النهائي للتصفيات المؤهلة لمونديال قطر .

وقد سجل ثنائية المنتخب الكوري الجنوبي كل من اللاعبين: سون هيونغ مين، وكيم يونغ جوون في الدقيقتين الـ 45+2 و63 على الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع منتخب كوريا الجنوبية رصيده إلى 23 نقطة متجاوزا نظيره الإيراني الذي تجمد رصيده عند 22 نقطة.

ويُشار إلى أن منتخبا إيران وكوريا الجنوبية قد حجزا بطاقتي التأهل المباشر من المجموعة الأولى إلى النهائيات، فيما يدور صراع عربي ثلاثي على المركز الثالث بين منتخبات كل من: الإمارات ولبنان والعراق.

وضمن المنتخبان الياباني والسعودي، في وقت سابق اليوم، تأهلهما إلى مونديال قطر عن المجموعة الثانية عقب تغلب اليابان على أستراليا بهدفين دون مقابل.

الجدير بالذكر أنه يتأهل إلى النهائيات مباشرة المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني في كل من المجموعتين، فيما يخوض صاحبا المركز الثالث ملحقا آسيويا فاصلا ويتأهل الفائز منهما للملحق العالمي الذي يواجه فيه صاحب المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية.