وقفة احتجاجية في غزة لمنتفعي الشؤون الاجتماعية

نظم المئات من منتفعي الشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة بغزة للمطالبة بصرف مخصصاتهم المالية المتوقعة منذ خمسة عشر شهرا.

ويُشار إلى أنه أقام المتظاهرون خيمة اعتصام دائمة أمام مقر الأمم المتحدة، للتأكيد على ضرورة صرف المخصصات قبل شهر رمضان المبارك.

وخلال الوقفة، رفع المتظاهرون لافتات تدعو لصرف مخصصات بديلة لهم، لحين قيام الاتحاد الأوروبي بدفع هذه المخصصات، فيما ارتدى بعض المنفعين "الأكفان".

وبدوره قال الناطق الاعلامي باسم الهيئة العليا للمطالبة بحقوق منتفعي الشؤون الاجتماعية صبحي المغربي :"إن هذه الوقفة هي الوقفة السابعة عشر، بعد مرور خمسة عشر شهراً بدون صرف مخصصاتهم المالية".

وأكد المغربي، أن حل المشكلة بات ضرورياً، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وحاجة الفقراء المتواصلة للدعم المالي.

وطالب بصرف هذه المخصصات التي بدأت تتقلص منذ أربع سنوات، لافتاً إلى نصب خيمة الاعتصام أمام مقر الأمم المتحدة بغزة حتى حل المشكلة نهائيا.

جدير ذكره أنه تقدم الحكومة الفلسطينية دعما ماليا لـنحو الـ 70 ألف أسرة فقيرة بالضفة الغربية وقطاع غزة عبر وزارة التنمية الاجتماعية بتمويل من الاتحاد الأوربي.