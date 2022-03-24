تراجع أسعار الذهب في الجزائر اليوم الخميس 24 مارس 2022

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الخميس 24 مارس 2022، وينشر لكم موقع فلسطين اليوم الإخباري أسعار الذهب في العديد من الدول العربية، وفي هذا المقال ننشر لكم سعر الذهب في الجزائر بمختلف العيارات.

ويحرص فلسطين اليوم على تقديم أسعار الذهب، نظراً لأهميتها للعديد من المتابعين وخاصة التجار والمقبلين على الزواج.

أسعار الذهب اليوم في الجزائر 24 مارس 2022

تراجع أسعار الذهب اليوم في الجزائر 24 مارس 2022

تراجعت أسعار الذهب اليوم في الجزائر، الخميس 24 مارس/آذار 2022، رغم الارتفاع الطفيف في أسعار المعدن الأصفر عالميا.

أسعار الذهب اليوم في الجزائر

تراجع أسعار الذهب اليوم في الجزائر 24 مارس 2022

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الجزائر، نحو 8923 دينارا (62.43 دولار

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الجزائر، نحو 6693 دينارا (46.82 دولار).

أسعار الذهب اليوم في الجزائر 24 مارس 2022

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 5205 دينارات (36.42 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 12

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في الجزائر، نحو 4462 دينارا (31.22 دولار).

أسعار الذهب اليوم في الجزائر 24 مارس 2022

سعر الذهب عيار 21 اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الجزائر، (الأكثر تداولا بالأسواق)، نحو 7808 دينارات (54.63 دولار).

سعر الأوقية الذهب

وبلغ متوسط سعر الأوقية (الأونصة) في الجزائر اليوم، لنحو 277,514 ألف دينار (1942 دولارا).

سعر الجنيه الذهب

وسجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في الجزائر (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 62,464 ألف دينار (437.03 دولار).

أسعار الذهب اليوم في الجزائر 24 مارس 2022

أسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب، عالمياً، خلال التداولات المبكرة من صباح، اليوم الخميس، وسجلت 1949.51 دولار للأوقية، قبل أن تنخفض الأسعار إلى مستوى 1939 دولارا للأوقية بحلول الساعة 04.51 بتوقيت جرينتش