قدري أبو بكر لـ" فلسطين اليوم": المفاوضات ما زالت جارية داخل السجوم وبيان مرتقب خلال الساعات المقبلة

أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، مساء اليوم الخميس، أن المفاوضات بين الحركة الوطنية الأسيرة وإدارة مصلحة السجون "الإسرائيلية" لا تزال مستمرة حتي اللحظة، وبناء على مخرجاتها سيحدد الأسرى خطوتهم المقبلة.

وقال أبو بكر خلال حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ستصدر بياناً خلال الساعات توضح فيه خطوات الحركة الأسيرة وأبرزها الإضراب المفتوح عن الطعام يوم غدٍ الجمعة".

وكانت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، قد أكدت أن جلسة حوار تعقد الآن في جلسة هداريم بين إدارة السجون الصهيونية وقيادة لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة.

وأوضحت المهجة في تصريح لها، أن جلسة الحوار طالبت فيها قيادة الحركة الأسيرة برفع العقوبات عن أسرى الجهاد الإسلامي، لافتة إلى أن إدارة السجون الصهيونية ترفض التعاطي مع المطالب المتبناة من لجنة الطوارئ الوطنية العليا.

يذكر أن الحركة الأسيرة من المقرر أن تخوض يوم غدٍ الجمعة 25/3/2021م، إضراباً مفتوحاُ عن الطعام رداً على مماطلة إدارة مصلحة السجون على مطالبها.