بالفيديو قريباً.. سامسونغ تكشف عن حواسيب وهواتف قابلة للطي

كشفت بعض مواقع الإنترنت، مؤخراً، صوراً وفيديوهات عن أجهزة محمولة متطورة قابلة للطي من المتوقع أن تكشف عنها شركة سامسونغ قريبا.

وبحسب المواقع، ستكشف شركة سامسونغ قريبا عن حاسب محمول بمواصفات فريدة، وأبرز مافي هذا الحاسب هو أنه مجهز بشاشة كبيرة قابلة للطي تمتد على قسميه الداخليين.

وأوضحت أنه عند طي الجهاز يمكن استعمال القسم العلوي منه كشاشة عادية فيما يتحول قسمه السفلي إلى لوحة مفاتيح لمسية، أما عند فتح الهيكل على مصراعيه بزاوية 180 درجة فيتحول الجهاز إلى حاسب لوحي كبير.

وأشارت المواقع إلى أن الهاتف الذي تعمل سامسونغ على تطويره مجهز بشاشة مرنة بمقاس 7.6 بوصة (19.30) سم.

وسيحصل هذا الهاتف تبعا للتسريبات على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (12+12+12) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

ويُشار إلى أنه سيضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف معالج +Qualcomm Snapdragon 888، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت، كما سيجهز ببطارية بسعة 4400 ميلي أمبير تعمل مع خاصيتي الشحن السريع والشحن اللاسلكي.