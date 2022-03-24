بالصور اليابان تتأهل لكأس العالم في قطر

تأهل المنتخب الياباني، اليوم الخميس، لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، بعد تغلبه بنتيجة 2-0 على مضيفه الأسترالي في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من مباريات الدور النهائي للتصفيات.

ويرجع الفضل بالفوز للمنتخب الياباني من نجمه كاورو ميتوما الذي سجل هدفي اللقاء في الدقيقتين الـ 89 و90+4.

A late Kaoru Mitoma double sends Japan to their seventh straight World Cup 🎉 pic.twitter.com/kR3PUaFuDI — B/R Football (@brfootball) March 24, 2022

ويُشار إلى أنه هذه المرة السابعة على التوالي التي يتأهل فيها منتخب اليابان إلى المونديال.

واستفاد المنتخب السعودي من هذه النتيجة ورافق المنتخب الياباني إلى النهائيات بغض النظر عن نتيجة مباراتيه أما الصين اليوم وأستراليا يوم الثلاثاء المقبل.

👏ألف مبروك للمنتخب السعودي 🇸🇦 @SaudiNT



نراكم في قطر ٢٠٢٢ 🇶🇦https://t.co/hOye12ec4H — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) March 24, 2022



وبهذه النتيجة رفع المنتخب الياباني رصيده إلى 21 نقطة، لينتزع صدارة المجموعة الثانية متقدما بفارق نقطتين أمام نظيره السعودي الذي يستطيع الانفراد مجدداً بالصدارة في حال فوزه على المنتخب الصيني.

في المقابل، تجمد رصيد المنتخب الأسترالي عند 15 نقطة في المركز الثالث وسيخوض مباريات ملحق المونديال.

ويتأهل إلى النهائيات مباشرة المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني في كل من المجموعتين، فيما يخوض صاحبا المركز الثالث ملحقا آسيويا فاصلا ويتأهل الفائز منهما للملحق العالمي الذي يواجه فيه صاحب المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية.

جدير ذكره أن منتخبا إيران وكوريا الجنوبية قد حجزا بطاقتي التأهل المباشر من المجموعة الأولى إلى النهائيات، فيما يدور صراع عربي ثلاثي على المركز الثالث بين منتخبات الإمارات ولبنان والعراق.