الإطار النسوي للجهاد ينظم أوبريت فني يحاكي معاناة المرأة الفلسطينية

نظمت لجنة إدارة المواهب في الإطار النسوي لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، أوبريت فني بعنوان " نساء في أرض الصبر" في مدينة غزة، وذلك ضمن النشاطات والفعاليات التي نظمها الإطار بمناسبة يوم المرآة العالمي.

وحضر الأوبريت مسئولة الإطار د. أسمهان عبد العال، ونابئتها أ. آمنة حميد، ومسؤولة لجنة المواهب أ. هبة مشرف، ولفيف من قيادات ومسؤولات الأقاليم واللجان في الإطار.

وتخلل الأوبريت عروضاً فنية ومسرحية وأناشيد ودبكة شعبية تعبر عن تحدي المرأة الفلسطينية وثباتها في مواجهة الاحتلال، وتبرز قوتها وقدرتها في الصمود ومقاومتها له و تمسكها بحقوقها.

كما تضمنت عروض الأوبريت مشاهد تؤكد إصرار المرأة على تحدي الاحتلال، وإقامة الأفراح برغم الألم والمعاناة التي سببها الاحتلال.

وقالت مسؤولة اللجنة أ. مشرف خلال كلمة لها، إنَّ لجنة المواهب رأت تطويع الفن والمواهب الإبداعية من أجل الدعوة، ودعم القضايا الإنسانية في المجتمع الفلسطيني، وتعزيز مشاركتها لمساندة ما يخدم ثقافة المقاومة والجهاد .

وأضافت"أن المرأة الفلسطينية تميزت من بين نساء العالم لوضعها الفريد من حلقات الصراع مع العدو الصهيوني إلى دورها التقليدي بتربية الأبناء ورعاية البيت ومساندة الرجل في مواجهة الصعاب ودورها الكفاحي المقاوِم"، لافتة إلى أن تاريخها حافل بصفحات مشرقة من الكفاح والمقاومة.

وأوضحت مشرف، أن إقامة الأوبريت يأتي ضمن الجهود التي يبذلها الإطار للنهوض بواقع المرأة الفلسطينية وتوعية الجمهور بقضاياها، مشيرة إلى أن الأوبريت يندرج ضمن سلسلة النشاطات التي ينظمها الإطار ضمن جهوده للتعريف بالواقع الذي يعيشه شعبنا وغرس القيم الأصيلة والحضاريه في نفوسهم .



وأشارت إلى أن هذا الأوبريت الفني يحمل رسالة لكل العالم أن هذه المرأة التي عايشت الرجل كل الظروف مازالت ثابتة كالصخر وأن المقاومة هي الطريق الوحيد و لا خيار سواها.