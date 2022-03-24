"السفير العمادي" يعلن تجديد المنحة القطرية لغزة

أعلن السفير القطري محمد العمادي، مساء اليوم الخميس، عن تجديد المنحة القطرية المخصصة لقطاع غزة والبالغ قيمتها 360 مليون دولار سنوياً.

وقال العمادي في تصريح صحفي:" تم اعتماد المنحة القطرية بمبلغ 360 مليون دولار لقطاع غزة والتي تشمل وقود محطة توليد الكهرباء ، ومبلغ الـ100 دولار التي تصرف للأسر المتعففة والفقيرة شهريا، وأشياء أخرى".

وحول تصاريح العمال في الداخل المحتل، أكد وجود اتفاق مع الجانب الإسرائيلي قبل 6 شهور ، يقضي بمنح قطاع غزة 30 ألف تصريح عمل، مبيناً أن عدد عمال غزة سوف يرتفع تدريجيا ولكن هناك مشكلة تتعلق بالقدرة الاستيعابية لمعبر بيت حانون "ايرز".

وفيما يتعلق بمشروع خط الغاز لمحطة توليد الكهرباء بغزة ، أوضح العمادي أن هناك موافقة مبدئية من الجانب الإسرائيلي، في وقت تعمل فيه شركة توليد الكهرباء وسلطة الطاقة على إنهاء الإجراءات الأخرى المتعلقة بذلك.