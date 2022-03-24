مهجة القدس: إدارة السجون الصهيونية ترفض التعاطي مع مطالب الحركة الأسيرة

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، مساء اليوم الخميس، أن جلسة حوار تعقد الآن في جلسة هداريم بين إدارة السجون الصهيونية وقيادة لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة.

وأوضحت المهجة في تصريح لها، أن جلسة الحوار طالبت فيها قيادة الحركة الأسيرة برفع العقوبات عن أسرى الجهاد الإسلامي، لافتة إلى أن وإدارة السجون الصهيونية ترفض التعاطي مع المطالب المتبناة من لجنة الطوارئ الوطنية العليا.

ومن المقرر أن تخوض الحركة الأسيرة يوم غدٍ الجمعة 25/3/2021م، إضراباً مفتوحاُ عن الطعام رداً على مماطلة إدارة مصلحة السجون على مطالبها.