صحيفة عبرية: جيش الاحتلال يقر تعليمات لجنوده بخصوص جمع المعلومات بالضفة

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال الأيام الأخيرة، أوامر جديدة لجنوده بما يخص جمع معلومات عن المواطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب صحيفة هأرتس العبرية، فإن القرار يتعلق بجمع تفاصيل وصور عن مواطنين فلسطينيين بالضفة، لتغذية نظام "الذئب الأزرق" الذي خصصه الاحتلال لمراقبة الفلسطينيين.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أنه أصبح مطلوب من كل جندي تقديم معلومات عن 50 مواطن فلسطيني يوميا، ومن لا يزود هذه التفاصيل في نهاية ورديته، فلن يسرح منها، وسيكون ملزما باستكمال العدد المطلوب منه.

وتشمل هذه التفاصيل كل من :رقم بطاقة الهوية، والسن، والجنس، وعنوان السكن، ورقم السيارة، وتقرير حول "انطباع سيئ" لتصرف فلسطيني أثناء لقائه مع الجندي الذي زود تفاصيله للنظام.

جدير ذكره أن نظام "الذئب الأزرق"، الذي يستخدمه جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ سنتين ونصف، عبارة عن مخزون معلومات حول تفاصيل وصور مواطنين فلسطينيين بهدف متابعة تحركاتهم.