تشكيل منتخب مصر الآن اليوم أمام السنغال، يتحضر المنتخب المصري و الجماهير المصرية في كافة أنحاء تواجده، لموعد مباراة المنتخب المصري أمام السنغال والمقرر اقامتها يوم غداً الجمعة، عند الساعة 09:30مساءاً، وعين جنود المنتخب المصري على تحقيق الفوز ورد اعتبار مكانة منتخبهم المصري في القارة السمراء "أفريقيا"، بعد خسارته نهائي أفريقيا العام الماضي أمام السنغال في ضربات الجزاء، لذلك قررنا في فريق الموقع تخصص هذه المقالة للحديث عن تشكيل منتخب مصر أمام السنغال وأبرز التصريحات من مدرب المنتخب المصري والمنتخب السنغالي وأيضا التحضيرات التي ستشهدها المباراة.

تشكيل منتخب مصر أمام السنغال

وسيحاول المنتخب المصري الذي يلعب على أرضه، إرجاع الابتسامة للجمهور المصري ليس فقط وايضا العربي خاصة وأن مصر الكروية تحتل ثقة ومتابعة عالية من قبل الجماهير العربية، بفعل القاعدة الجماهيرية العاشقة لفريق الزمالك والأهلي المصري التي تنتشر في كافة أنحاء الوطن العربي، فضلاً عن تركيز تشكيل منتخب مصر الآن على أكبر عدد من نجوم الأهلى والزمالك المصري.

تشكيل منتخب مصر الآن

ووفقاً لوسائل إعلام مصرية وفقد قرر مدرب المنتخب المصري كارلوس كيروش برتغالي الجنسية، وضع محمد الشناوى في حراسة المرمي، فيما أوكل مهام خط الدفاع لـ "عمر كمال و أحمد فتوح و محمود حمدى "الونش" و محمد عبدالمنعم"، فيما جهز خط الوسط لنجم أرسنال محمد الننى وبرفقته حمدى فتحى و عمرو السولية" خط الهجوم: عمر مرموش – مصطفى محمد – محمد صلاح"، الذي الأمر يؤكد أن تشكيل منتخب مصر لمباراة السنغال اصراره على تحقيق الفوز والانتقام من الفريق السنغالي.

🔴 | مؤتمر صحفي لكيروش ومحمد صلاح اليوم 🇪🇬 … ⬇️⬇️



يقام في الخامسة إلا ربع مساء اليوم الخميس ، بإستاد الدفاع الجوي المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة منتخب مصر أمام نظيره السنغالي في ذهاب المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، والمحدد لها مساء الجمعة المقبل ، pic.twitter.com/kqNmMzBOho — EFA.eg (@EFA) March 24, 2022

تشكيل منتخب السنغال

واصطدم المنتخبان في 14 مواجهة سابقة شهدت تفوقا للفراعنة، حيث فازت مصر في سبع مباريات، بينما حققت السنغال الفوز في أربع مواجهات، مقابل التعادل في ثلاث مناسبات، وسجل لاعبو منتخب مصر 12 هدفا في شباك السنغال، بينما أحرز أسود التيرانجا ثمانية أهداف، في اطار مقالنا الذي حمل عنوان تشكيل منتخب مصر الآن اليوم أمام السنغال سنقدم لكم تشكيل منتخب السنغال.

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: بونا سار، كاليدو كوليبالي، عبدو ديالو، ساليو سيس.

خط الوسط: إدريسا جانا جايي، نامباليس ميندي، شيخو كوياتي.

خط الهجوم:بامبا دينج، فامارا ديدهيو، ساديو ماني.

تشكيل منتخب مصر والسنغال

والمواجهات الثلاث الأخيرة جاءوا بشكل سلبي لمصر، حيث ودَّع المنتخب تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2015 بعد الهزيمة ذهابا وإيابا، كما خسر لقب أمم أفريقيا 2021 في المباراة النهائية للبطولة، ليسعى المنتخب للثأر من السنغال في موقعتي الجمعة والثلاثاء، تشكيل منتخب مصر الآن اليوم أمام السنغال.

تعرف على كل ما يحدث في السنغال من أجواء وكواليس قبل مواجهة منتخب مصر بتصفيات كأس العالم#أخبار_ONTime pic.twitter.com/zsA29V9dtb — OnTime Sports (@ONTimeSports) March 24, 2022

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