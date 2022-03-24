بالصور  السعودية تتأهل لمونديال قطر 2022

تأهل المنتخب السعودي، اليوم الخميس، لمونديال قطر 2022، بعد خسارة أستراليا أمام اليابان 0-2، ضمن الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) من التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة للمونديال.

وبذلك تأهل المنتخب السعودي رسميا إلى كأس العالم دون الحاجة لمعرفة بقية نتائجه في مباراة، اليوم، أمام الصين، أو الجولة الأخيرة أمام المنتخب الأسترالي.

وفي ضوء هذه النتائج ضمن الأخضر السعودي بلوغ المونديال لضمانه المركز الثاني على الأقل المؤهل لبطولة كأس العالم، وسيكون الصراع على حسم الصدارة.



جدير ذكره أنه يتصدر المنتخب الياباني ترتيب المجموعة حاليا برصيد 21 نقطة، بينما يأتي المنتخب السعودي في المركز الثاني برصيد 19 نقطة قبل مواجهة الصين اليوم، بينما تجمد رصيد أستراليا عند 15 نقطة في المركز الثالث.