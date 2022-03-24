الجهاد ينظم وقفة إسنادية للأسرى وتضامن مع الأسير العووادة

نظمت حركة الجهاد الإسلامي وقفة إسناد ونصرة للأسرى في سجون الاحتلال وتضامنا مع الأسير القائد خليل العواودة المضرب رفضا لاعتقاله الإداري، وذلك يوم أمس الأربعاء23/3، في بلدة اذنا جنوب الخليل.

وتأتي هذه الوقفة تضامنا مع الأسير خليل العواودة ونصرة للأسرى الذين يخوضون معركة الإضراب المفتوح عن الطعام، والمقرر أن تبدأ فعالياتها غدا الجمعة في 25 مارس/ اذار، تحت شعار (الوحدة والحرية).

وشارك في الوقفة التضامنية عدد من محرري وقادة الجهاد الاسلامي وحشد كبير من عائلة الأسير خليل العواودة، وبحضور عدد من الشخصيات الإعتبارية وعشيرة الطميزي.

وانطلقت الفعالية من أمام منزل الأسير القائد العواودة باتجاه ديوان آل الطميزي، حيث ألقى المحرر المحامي محمد علان كلمة حركة الجهاد الإسلامي خلال الوقفة.

وأكد المحرر علان في خلال كلمته عن دعمه وإسناده لإضراب الأسير القائد العواودة حتى انتزاع حريته من قيد الاحتلال وإنهاء قرار اعتقاله السياسي الظالم، محذرا العدو من المساس بحياة الأسير.

ووجه علان التحية لكل من دعم قضية الأسرى وجعلها على سلم أولوياتهم، مؤكدا أن هذا هو عهدنا بالشرفاء الذي يسعون لخدمة وطنهم.

يذكر أن الأسير خليل العواودة يواصل لليوم 22 على التوالي، إضرابه المفتوح عن الطعام، رفضاً لسياسة اعتقاله الإداري.