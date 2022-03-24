بيدري: هكذا رفضوني في ريال مدريد

سيظهر بيدري لأول مرة بالقميص رقم 10 مع منتخب إسبانيا لكرة القدم، في وديتي ألبانيا وأيسلندا، وهو رقم ارتبط بأساطير المستطيل الأخضر في تاريخ اللعبة، لكنه ليس ذلك الذي كان يرغب في ارتدائه في المستقبل، بل كان يريد رقم 8 الذي كان يتألق به مثله الأعلى أندريس إنييستا بين صفوف "لا روخا".



وفي مقابلة مع إذاعة (كوب)، قال بيدري "لقد جعلوني أختار وأنا أحب رقم 10 الذي ارتداه لاعبون مهمون مثل سيسك فابريجاس، وهو لاعب مذهل، وقد اخترته لهذا السبب".



ومع ذلك، استطرد قائلا إن "الرقم الذي يعجبني أكثر هو 8 لأن أندريس إنييستا كان يرتديه ولطالما أحببته منذ صغري، لكن كوكي (ريسوريكسيون) يرتديه الآن ويجب احترام أقدميته".



وتذكر صاحب الـ19 عاما، الذي أصبح يلعب دورا مهما في برشلونة والمنتخب الإسباني برغم صغر سنه، الوقت الذي كان فيه بين صفوف ريال مدريد، حيث تم استبعاده من الفريق، وقال "لا أتذكر من رفضني، إذا رأيته سأخبره أنني الآن أستمتع في برشلونة".



وأوضح "ذهبت إلى هناك وفي الأيام القليلة الأولى لم أتمكن من التدرب بسبب تساقط الثلوج في الملعب.. أعتقد أنهم في أحد الأيام كانوا يلعبون وأخذوني للرديف لأتدرب وفي النهاية قالوا لي أنني لا أحظى بالمستوى الكافي لأكون هناك وأنهم سيستمرون في متابعتي".



وأضاف "الآن أنا موجود حيث أريد أن أكون. في البداية لا تحب أن يتم رفضك في أي مكان، ولكن بعد ذلك يحفزك هذا على العمل وفي المستقبل يمكن تأتيك فرصة أخرى".