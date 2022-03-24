منتدى الإعلاميين يكرم ثلاثة صحفيين لفوزهم بجوائز دولية

كرم منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، اليوم الخميس 24 مارس 2022، ثلاثة صحفيين فلسطينيين لفوزهم بجوائز مسابقة Tandem media award المقدمة من Eu neighbours south، وذلك خلال لقاء تكريمي في مقره بمدينة غزة، وبمشاركة إلكترونية لممثلة عن فريق العمل المنظم للمسابقة الدولية.

والصحفيين المكرمين هم: الصحفي محمد الكحلوت لفوزه بالمركز الأول في جائزة Tandem media award، والصحفية أمل وادية لفوزها بالمركز الثاني بنفس الجائزة، واللذين لم يتمكنا من السفر لاستلام جوائزهم، إضافة للصحفي يحيى اليعقوبي لفوزه بالمركز الثاني بذات المسابقة.

ورحب مدير منتدى الإعلاميين الفلسطينيين محمد ياسين بالصحفيين المكرمين، مؤكداً أن مبادرة المنتدى لتكريمهم تأتي تقديراً لجهودهم وتميزهم، ومضى يقول: "منتدى الإعلاميين يهتم بفرسان الإعلام الفلسطيني بمختلف المجالات، ويسعى لتطوير مهاراتهم ومراكمة خبراتهم من خلال أنشطته المتنوعة".

وأشار إلى معاناة الصحفي الفلسطيني جراء انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، منوهاً إلى الاعتقال المتكرر للصحفية بشرى الطويل، داعياً لحماية الصحفي الفلسطيني والضغط على الاحتلال لإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين في سجونه، معرباً عن أمله بمد جسور التعاون والشراكة لخدمة جموع الصحفيين.

بدوره، عبر رئيس مجلس إدارة منتدى الإعلاميين الفلسطينيين د. خضر الجمالي عن اعتزازه بالصحفيين المكرمين، مبيناً أن سجل الصحفيين الفلسطينيين حافل بالجوائز الدولية التي تثبت تميزهم وجدارتهم المهنية، وتابع قائلاً: "لقاء التكريم رسالة تقدير لفرسان الإعلام الفلسطيني، وتأكيد على جدارة الصحفي الفلسطيني في مختلف المحافل المحلية والدولية"، وقال:" نوجه الشكر لبرنامج EU NEIGHBOURS SOUTH المنظم لمسابقة TANDEM Media Awards، ونتطلع للشراكة والتعاون لخدمة الصحفيين الفلسطينيين والنهوض بواقع مهنة الإعلام على مختلف المستويات".

وأوضح أن التكريم يأتي في ظل عدم تمكن الزميل الكحلوت والزميلة الوادية من السفر إلى تونس لاستلام جوائزهم، مشيراً إلى آثار الحصار الإسرائيلي الجائر على العمل الصحفي في الأراضي الفلسطينية، لاسيما تقييد وانتهاك حق الصحفيين بحرية التنقل والحركة، وختم قائلاً: "نتقدم في منتدى الاعلاميين بالتهنئة للفائزين، فهنا غزة، هنا الإبداع رغم معوقات الاحتلال والحصار، فالاحتلال يريد طمس الحقائق".

بدورها، عبرت ريم بن عروس، المكلفة بالاتصال والإعلام لدى برنامج EU NEIGHBOURS SOUTH المنظم لمسابقة TANDEM Media Awards عن تقديرها لمبادرة منتدى الإعلاميين الفلسطينيين لتكريم الصحفيين، ومضت تقول في مشاركة إلكترونية عبر الزووم: "إن برنامجنا سعيد جداً بهذه المبادرة"، مبينة أن المسابقة أتاحت الفرصة لصحفيين من عدة دول للتنافس، وأنها عملت على تعزيز العمل الوحدوي والتشاركي.

وعبر الصحفيون المكرمون عن تقديرهم لمبادرة منتدى الإعلاميين بتكريمهم، مؤكدين تميز الصحفي الفلسطيني وقدرته على المنافسة في المسابقات الإعلامية الدولية.







