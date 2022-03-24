الهيئة الوطنية تدعو لأوسع مشاركة جماهيرية في فعاليات إحياء ذكرى يوم الأرض الخالد

دعت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد الشعب الفلسطيني في الداخل الى أوسع مشاركة جماهيرية شعبية ورسمية لإحياء فعاليات يوم الأرض الخالد ، والتي ستبدأ يوم السبت القادم.

وأعلنت الهيئة عن تنظيم فعاليتين جماهيريتين في غزة بالتزامن مع فعاليات جماهيرية في كل من النقب وعرّابة البطوف وذلك يوم ٢٦ مارس في مخيم العودة، ( ملكة ) شرق مدينة غزة بينما سيكون المهرجان الكبير في يوم الأرض الثلاثين من مارس في منطقة الميناء علي شاطئ بحر غزة متزامناً مع فعاليات إسنادية شعبية في الضفة الفلسطينية وفي مختلف أماكن تواجد شعبنا الفلسطيني .

وأكدت الهيئة على أن الفعاليات الجماهيرية والسلّمية والمدنية تُرسّخ وحدة الأرض والشعب والقضية وتؤكد على وحدة شعبنا وتلاحمه الداخلي في مواجهة سياسة الإحتلال والحصار والتمييز العنصري.

وكانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية قد أعلنت عن تشكيل الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا في الداخل المُحتل . والتي تضمّ مُمثلي القوى السياسية والشخصيات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني و الوجهاء والعشائر .

وجاء تأسيس الهيئة من أجل التأكيد على وحدة الأرض والشعب والقضية وإسناد شعبنا في الداخل عبر تنظيم فعاليات شعبية وطنية مشتركة مثل إحياء يوم الأرض الخالد وغيرها من المناسبات الوطنية .

وبينت الهيئة الي أنها تستند في عملها على الطابع الشعبي والسلمي والمدني فقط إستناداً لحق الشعوب في مقاومة الإحتلال والتمييز العنصري وفقا للقانون الدولي ومنظومة حقوق الإنسان.

وتهدف الهيئة للتأكيد على أننا شعب موحد رغم سياسة التفتيت والتجزئة الجغرافية والديموغرافية المُمارسة من قبل الإحتلال ومن أجل ترسيخ الهوية الوطنية الفلسطينية الجامعة لكل أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده .