امساكية شهر رمضان 2022 في أمريكا، يترقب المسلمون في جميع بقاع الأرض حلول شهر رمضان المبارك، حيث يحرص المسلمون على استثمار أيام أعظم شهور السنة، واغتنام كل دقيقة تمر فيه، لنيل الأجر والثواب، فالمسلمون في هذه الأيام من كل عام يشرعون في البحث عن امساكية شهر رمضان في بلدهم، لمعرفة أوقات الصلوات والأذان، وخاصة أذان المغرب والفجر، كما يطلعون على مواعيد الفطور والسحور، وخاصة أن بلدان كثير تتجاوز عدد ساعات الصيام الـ 14 متواصلة دون تناول أي طعام أو شراب في هذه الأوقات.

امساكية رمضان في أمريكا

ويبدأ المسلمون في البحث عن امساكية شهر رمضان 2022 في أمريكا، فهي تعد دولة غير مسلمة، وتحوي قلة من المسلمين داخل ولاياتها، لهذا يندر سماع الأذان في تلك الدولة الكبيرة، وهو ما يعقد فرضية الصوم عليهم، لهذا فإن إمساكية شهر رمضان تسهل عليهم معرفة الكثير من أمور الشهر الفضيل، ومعرفة أوقات الإفطار والسحور وفق التوقيت المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن التوقيت يختلف من بلد إلى آخر وفق الطبيعة الجغرافية للدولة، وتنشر لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية امساكية شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1443 في الولايات المتحدة الأمريكية وفق توقيتها.

موعد رمضان في أمريكا

ومن المقرر وفق الراصد الفلكي، أن يحل شهر رمضان المبارك للعام الجاري 2022م، يوم 2 ابريل 1443هـ- 2022 م، على أن يصوم المسلمين 30 يوما متواصلا، لكن الصيام يبدأ في اليوم التالي مباشرة بعد رؤية هلال شهر رمضان المبارك.

امساكية شهر رمضان في أمريكا

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء

الأحد 1 03 أبريل، 2022 05:21 ص 06:58 ص 01:19 م 04:54 م 07:40 م 09:10 م

الاثنين 2 04 أبريل، 2022 05:19 ص 06:56 ص 01:19 م 04:55 م 07:41 م 09:11 م

الثلاثاء 3 05 أبريل، 2022 05:17 ص 06:55 ص 01:19 م 04:55 م 07:42 م 09:12 م

الأربعاء 4 06 أبريل، 2022 05:15 ص 06:53 ص 01:18 م 04:55 م 07:43 م 09:13 م

الخميس 5 07 أبريل، 2022 05:14 ص 06:52 ص 01:18 م 04:56 م 07:44 م 09:14 م

الجمعة 6 08 أبريل، 2022 05:12 ص 06:50 ص 01:18 م 04:56 م 07:45 م 09:15 م

السبت 7 09 أبريل، 2022 05:10 ص 06:49 ص 01:17 م 04:56 م 07:46 م 09:16 م

الأحد 8 10 أبريل، 2022 05:08 ص 06:47 ص 01:17 م 04:57 م 07:47 م 09:17 م

الاثنين 9 11 أبريل، 2022 05:06 ص 06:46 ص 01:17 م 04:57 م 07:48 م 09:18 م

الثلاثاء 10 12 أبريل، 2022 05:04 ص 06:44 ص 01:17 م 04:57 م 07:49 م 09:19 م

الأربعاء 11 13 أبريل، 2022 05:03 ص 06:43 ص 01:16 م 04:57 م 07:50 م 09:20 م

الخميس 12 14 أبريل، 2022 05:01 ص 06:41 ص 01:16 م 04:58 م 07:51 م 09:21 م

الجمعة 13 15 أبريل، 2022 04:59 ص 06:40 ص 01:16 م 04:58 م 07:52 م 09:22 م

السبت 14 16 أبريل، 2022 04:57 ص 06:38 ص 01:16 م 04:58 م 07:53 م 09:23 م

الأحد 15 17 أبريل، 2022 04:55 ص 06:37 ص 01:15 م 04:59 م 07:54 م 09:24 م

الاثنين 16 18 أبريل، 2022 04:54 ص 06:36 ص 01:15 م 04:59 م 07:55 م 09:25 م

الثلاثاء 17 19 أبريل، 2022 04:52 ص 06:34 ص 01:15 م 04:59 م 07:56 م 09:26 م

الأربعاء 18 20 أبريل، 2022 04:50 ص 06:33 ص 01:15 م 04:59 م 07:57 م 09:27 م

الخميس 19 21 أبريل، 2022 04:48 ص 06:31 ص 01:15 م 04:59 م 07:58 م 09:28 م

الجمعة 20 22 أبريل، 2022 04:46 ص 06:30 ص 01:14 م 05:00 م 07:59 م 09:29 م

السبت 21 23 أبريل، 2022 04:45 ص 06:29 ص 01:14 م 05:00 م 08:00 م 09:30 م

الأحد 22 24 أبريل، 2022 04:43 ص 06:27 ص 01:14 م 05:00 م 08:01 م 09:31 م

الاثنين 23 25 أبريل، 2022 04:41 ص 06:26 ص 01:14 م 05:00 م 08:02 م 09:32 م

الثلاثاء 24 26 أبريل، 2022 04:39 ص 06:25 ص 01:14 م 05:01 م 08:03 م 09:33 م

الأربعاء 25 27 أبريل، 2022 04:38 ص 06:23 ص 01:13 م 05:01 م 08:03 م 09:33 م

الخميس 26 28 أبريل، 2022 04:36 ص 06:22 ص 01:13 م 05:01 م 08:04 م 09:34 م

الجمعة 27 29 أبريل، 2022 04:34 ص 06:21 ص 01:13 م 05:01 م 08:05 م 09:35 م

السبت 28 30 أبريل، 2022 04:32 ص 06:20 ص 01:13 م 05:02 م 08:06 م 09:36 م

الأحد 29 01 مايو، 2022 04:31 ص 06:18 ص 01:13 م 05:02 م 08:07 م 09:37 م

الاثنين 30 02 مايو، 2022 04:29 ص 06:17 ص 01:13 م 05:02 م 08:08 م 09:38 م