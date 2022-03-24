سعر غرام الذهب في الأردن عيار 21 في السوق المحلية

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر إقبالا من المواطنين في السوق المحلية، الخميس، 39.40 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 37.90 دينارا لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 46.20 دينارا و 35.2 دينارا على التوالي.

رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، قال في تصريح صحفي إن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 275دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 316 دينارا.

وبين أن الطلب والعرض على الذهب بالسوق المحلية يسيران بشكل ضعيف بسبب ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن المعدن الأصفر وصل الخميس عند 1942 دولارا للأونصة الواحدة.