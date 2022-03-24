وزارة المواصلات بغزة تكشف عن عدد المركبات التي استفادت من حملة التخفيضات

قال المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات بغزة خليل الزيان اليوم الخميس 24 مارس 2022 أن وزارة النقل والمواصلات تسعى بكل طاقتها للتخفيف عن المواطنين والسائقين في ظل الظروف الصعبة، موضحاً ان حملة التخفيضات استفاد منها أكثر من 72% من أصحاب المركبات، وتم التقسيط لأكثر من 13 ألف مركبة.

وأوضح الزيان ان الوزارة أعطت فرصة كبيرة لحملة التخفيضات ، ونحن سندرس موضوع المركبات، وقيادة الوزارة دائماً تستشعر الأوضاع الصعبة للمواطنين.

واعرب الزيان عن امله أن يكون هناك فتح باب الاستفادة لمن لم يستفيد من فترة حملة التخفيضات، ولسنا وحدنا أصحاب القرار في هذا الموضوع، ونحن نسعى لأن يسير المواطن على الطريق وفق أحكام القانون.