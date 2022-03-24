خريشة لـ "فلسطين اليوم": خسارة فتح في انتخابات جامعة بيت لحم ترجمة لأفعال السلطة في الضفة

أكّد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. حسن خريشة، اليوم الخميس 24 مارس 2022، أن خسارة كتلة حركة فتح "القدس والعودة"، أمام كتلة "صوت الطلبة" الإطار الطلابي للجبهة الشعبية في انتخابات اتحاد مجلس الطلبة في جامعة بيت لحم، تأتي رداً على انتهاكات وقمع أمن السلطة المواطنين، وملاحقة نشطاء المقاومة في جميع محافظات الضفة المحتلة.

وشدد خريشة في تصريح خاص لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على أنّ الاعتقالات السياسية والانتهاكات التي تمارسها السلطة، تُجبر الناس على تغيير توجههم بقضية الانتخابات وغيرها، داعياً أصحاب القرار في التنظيم لدراسة، وإعادة ترتيب البيت الفتحاوي، لأن المنطقة تشهد صحوة حقيقية، من شأنها أن تدفع بخسارة فتح أمام الكتل الأخرى ومعارضيها في جميع الانتخابات المقبلة.

واستبعد خريشة، أن تكون هذه الخسارة بداية النهاية لحركة فتح في الضفة المحتلة، مشيراً إلى أن فتح قوة رئيسية في المنطقة؛ لكن اتجاه الشعب الآن يتغير وفق السلوك غير الصحيح التي تمارسه أجهزة أمن السلطة بحق المواطنين وملاحقة المقاومين لكسب رضى الاحتلال.

وقال: "ملف الاعتقال السياسي، ومنع التظاهرات السلمية، والتضييق على الحريات العامة، وإبداء الآراء المعارضة، والقوانين الجائرة التي وضعت من أجهزة السلطة ودوائرها التشريعية والتنفيذية، واغتيال الناشط السياسي نزار بنات، أسباب دفعت إلى انخفاض شعبية حركة فتح في الضفة المحتلة، وخسارتها في الانتخابات التي جرت أمس.

وتوقع النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، أن تنعكس نتائج انتخابات مجالس الجامعات حاليا، والبلديات سابقا، على انعقاد الانتخابات العامة، خوفا من تلقي فتح خسائر مدوية كما حدث في غزة الانتخابات الماضية عام 2006.

وتابع: "خسارة كتلة فتح في انتخابات اتحاد مجلس الطلبة بأقوى الجامعات التي تسيطر على مقاعد مجلسها منذ سنوات، مؤشر على عدم انعقاد أي انتخابات فلسطينية في المستقبل القريب".

وحصلت كتلة صوت الطلبة الإطار الطلابي للجبهة الشعبية، في انتخابات مجلس اتحاد الطلبة في جامعة بيت لحم الذي عقد أمس الأربعاء، على 17 مقعدا، بينما حصلت كتلة القدس والعودة "حركة فتح" على 14 مقعداً، في خسارة مدوية لكتلة فتح التي تسيطر على مقاعد المجلس لسنوات عدة.

وجرت انتخابات اتحاد مجلس الطلبة في جامعة بيت لحم بعد انقطاع لعامين بسبب تداعيات وباء كورونا.

يشار إلى أن عدداً مقاعد اتحاد الطلبة في جامعة بيت لحم يبلغ 31 مقعداً.

من جهته، قال سامر القيسي، أحد كوادر جبهة العمل الطلابي في جامعة بيت لحم: إن من شارك في انتخابات مجلس الطلبة هي جبهة العمل الطلابي التي حصلت على غالبية المقاعد، وحركة الشبيبة الطلابيّة فقط.