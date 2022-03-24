غزة: موعد إعلان نتائج امتحان التوظيف المعلمين 2022

كشفت وزارة التربية والتعليم في غزة، اليوم الخميس 24 مارس 2022، عن الموعد المتوقع لإعلان نتائج امتحان التوظيف 2022/ 2023، معلقة على شكاوى المتقدمين من صعوبته.

وأوضح المدير العام للشؤون الإدارية في الوزارة رائد صالحية، أن 33900 خريج تقدموا أمس لـ19 مبحثًا وكانوا موزعين على المديريات السبع بالقطاع بواقع 97 لجنة.

وبيّن صالحية أن نحو 4657 خريجًا تغيبوا عن الامتحان؛ "وبالتالي فقدوا أحقيتهم في التنافس على هذه الوظائف".

وقال: "انتهينا أمس من المرحلة الأولى والأهم وهي الامتحان التحريري، وبدأنا من صباح اليوم بتصحيحها إلكترونيًا".

وأشار صالحية إلى أن عملية تصحيح الامتحانات ستستمر نحو أسبوع، متوقعًا إعلان النتائج نهاية الأسبوع المقبل.

وتابع "بعد مرحلة إعلان النتائج سننتقل إلى تحديد الأعداد التي ستدخل المقابلات، والتي لها شروط ومحددات معينة".

وحول آلية إعلان النتائج، أوضح صالحية أن الإعلان سيكون عبر موقع الوزارة، من خلال رقم حساب خاص لكل خريج سيدخله للاستعلام عن نتيجته.