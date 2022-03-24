أربعة معلقين على مباراة مصر والسنغال

قررت مجموعة قنوات اون تايم سبورت تخصيص أربعة معلقين للتعليق على مباراة مصر والسنغال في ذهاب الدور الفاصل المؤهل إلى كأس العالم 2022.

المباراة المقرر لها مساء يوم الجمعة 25 مارس 2022 على استاد القاهرة الدولي، ستنقل على قناتي اون تايم سبورت 1 و2، بعد حصولها على الحقوق الحصرية للمباراة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

ووقع اختيار إدارة قنوات اون تايم سبورت On time sports على معلقين اثنين للتواجد في كابينة التعليق الرئيسية بملعب القاهرة الدولي، للتعليق على المباراة عبر القناتين الصوتية الأولى والثانية لقناتي اون تايم سبورت 1 و2، على أن يتواجد معلقين اثنين من ستوديو اون تايم بمدينة الانتاج الاعلامي للتعليق عبر القنوات الصوتية الثانية في القناة 1 و2.

من هو معلق مباراة مصر والسنغال؟

تنطلق مباراة مصر والسنغال مساء يوم الجمعة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت جرينيتش، التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة.

سيتواجد في كابينة التعليق الرئيسية باستاد القاهرة، المعلق الرياضي المخضرم مدحت شلبي.

وسيعلق مدحت شلبي على المباراة في قناة اون تايم سبورت 1 (الصوتية الأولى)، بينما سيعلق بلال علام على القناة الصوتية الثانية.

وسيتواجد كذلك المعلق الرياضي أيمن الكاشف في كابينة تعليق أخرى بملعب القاهرة الدولي للتعليق على المباراة عبر قناة اون تايم سبورت 2، على أن يتواجد المعلق الرياضي محمد الكواليني على القناة الصوتية الثانية.

وسيحضر المباراة النارية بين مصر والسنغال ما يزيد عن 60 ألف متفرج، يرغبون في مشاهدة رد اعتبار حقيقي من جانب رفاق محمد صلاح بعد خسارة نهائي كأس أمم أفريقيا أمام أسود التيرانجا بفارق ركلات الجزاء الترجيحية مطلع الشهر الماضي.