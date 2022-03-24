موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين 2022

من المقرر بدء العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين اعتباراً من منتصف ليلة 26/ 27 آذار 2022 أي مساء السبت "فجر الأحد " وذلك بتقديم عقارب الساعة (60) دقيقة.

وأعلنت حكومة رام الله خلال جلستها الاسبوع الماضي موعد البدء بالتوقيت الصيفي في فلسطين.

موعد التوقيت الصيفي 2022 في فلسطين، مع اقتراب انتهاء فصل الشتاء وحلول فصل الربيع، يبدأ الفلسطينيون البحث عن موعد تغيير التوقيت الشتوي للتوقيت الصيفي، فهذا التوقيت يهم شريحة كبيرة من الناس، منهم طلبة المدارس والموظفين، وطلبة الجامعات، وكذلك العمال، فهذه الفئات تحاول معرفة توقيت الصيف الجديد، لكي تضبط المنبه وفق الساعة المخصصة للذهاب إلى عمله أو جامعته أو مدرسته أو المكان الذي يريده دون تأخير، أو تبكير، لهذا يتم البحث عن الموعد الرسمي لتغير التوقيت الشتوي إلى التوقيت الصيفي.

موعد تغيير التوقيت للصيفي في 2022

ويزيد البحث في هذه الأوقات البحث عن موعد التوقيت الصيفي 2022 في فلسطين، لأن عقارب الساعة تتقدم 60 دقيقة إلى الأمام، فعلى سبيل المثال الساعة السابعة تصبح الساعة الثامنة، وهكذا، وتثار التساؤلات في هذه الأحيان عن أن الساعة تتقدم 60 دقيقة أو تتأخر 60 دقيقة، إلا أن الإجابة الصحيحة، فإن الساعة تتقدم 60 دقيقة في التوقيت الصيفي، وتتأخر مثلها في التوقيت الشتوي، وسيرفق لكم فريق العمل في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، الموعد الرسمي للتوقيت الصيفي في فلسطين، من أجل إفادة جميع المهتمين في هذا الأمر.

متى يبدأ التوقيت الصيفي 2022 في فلسطين

ويكمن الفرق في التوقيت الشتوي والصيفي، ففي الأول يعمل الناس على ارجاع عقارب الساعة للخلف 60 دقيقة، أي أن الساعة أن الساعة السادية تصبح الخامسة، أما في التوقيت الصيفي فنقدم عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الأمام، كما أن النهار يقصر في الشتاء ويطول الليل، وفي الصيف يطول النهار ويقصر الليل.

موعد التوقيت الصيفي في فلسطين

وفي العادة تعلن الحكومة عن موعد تغيير التوقيت الشتوي والصيفي قبل التنفيذ بنحو ثلاثة أسابيع إلى شهر، إلا أن المواطنين لا يتعودون على التوقيت خلال أول يومين، إذ أن الساعة تتغير تلقائيا في بعض أجهزة المحمول الحديثة الذكية، وهو ما يُحدث سوء فهم لديهم، ويباشرون بالسؤال عن عبر منصات التواصل الاجتماعي عن الساعة حاليا، إذ أن موقع "فيس بوك" يكتظ بالتغريدات التي تحتوي على سؤال كم الساعة الآن.

موعد العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين

وعادة ما تعمل فلسطين بالتوقيت الصيفي في الأسبوع الأول من فصل الربيع الذي يبدأ بتاريخ 21/ 3/ من كل عام، ففي هذا الشهر تعتدل درجات الحرارة وتصبح الأجواء مستقرة لا باردة ولا حارة، كما تزداد الرحلات إلى الأماكن الترفيهية.