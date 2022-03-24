بالفيديو موعد مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم –عرض جميع اهداف مصر

يواجه منتخب مصر نظيره السنغال يومى 25 و29 مارس الجاري، فى الدور الفاصل المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022، وتعد هذه المواجهة تكرارا للمباراة النهائية فى كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بالكاميرون يوم 6 فبراير الماضي، والتى حسمها أسود لتيرانجا، ليُتوج باللقب لأول مرة فى تاريخه، بعد الفوز بركلات الترجيح.

موعد مباراة مصر والسنغال فى ذهاب الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 2022، هو الجمعة 25 مارس فى التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة الدولى، أما موعد مباراة الإياب فهو الثلاثاء 29 مارس فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد ديامنياديو الأوليمبي.

وخاض منتخب مصر 6 لقاءات فى مشواره بالتصفيات الأفريقية أمام فرق مجموعته التي ضمت كلا من أنجولا وليبيا والجابون، وخلال التصفيات لم يتلق المنتخب المصرى أى هزائم، فحقق الانتصار فى 4 مباريات، وتعادل فى اثنتين.

استهل منتخب مصر مشواره بالتصفيات بمواجهة أنجولا وحقق فيها الفوز بهدف وحيد، ثم تعادل مع منتخب الجابون فى ثاني الجولات بهدف لكل فريق.

ليبيا كانت المنتخب الثاني الذى نجح منتخب مصر فى تحقيق الفوز أمامه بهدف دون رد، قبل أن ينتصر عليه مجددا فى مباراة العودة بثلاثية نظيفة.

واجه الفراعنة بعد ذلك أنجولا فى مباراة حسمها التعادل بهدفين لكل منهما، قبل أن يحقق الفوز فى المباراة الأخيرة أمام الجابون بهدفين مقابل هدف.

ونستعرض جميع أهداف منتخب مصر خلال مواجهاته في التصفيات المؤهلة للمونديال.