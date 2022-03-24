سعر الذهب اليوم الخميس في السعودية

يشهد سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 24/3/2022، ارتفاعاً في سوق التعاملات الصباحية، حيث يبلغ سعر أونصة الذهب اليوم 1938 دولار بهبوط -6 $، مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

أسعار جرام الذهب في السعودية

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار

سعر جرام الذهب عيار 24 233.66 62.31

سعر جرام الذهب عيار 22 214.18 57.12

سعر جرام الذهب عيار 21 204.45 54.52

سعر جرام الذهب عيار 18 175.24 46.73

سعر جرام الذهب عيار 14 136.30 36.35

سعر أونصة الذهب بيع 7,267.50 1,938.00

سعر أونصة الذهب شراء 7,271.25 1,939.00

جنية الذهب 8ج عيار 21 1,635.59 436.16

جنية الذهب 8ج عيار 22 1,713.48 456.93

جنية الذهب 8ج عيار 24 1,869.25 498.47

أسعار شراء سبائك الذهب 999.9

إحجام سبائك الذهب ريال دولار

سبيكة ذهب 1 جرام 257.02 68.54

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام 613.35 163.56

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام 1,215.01 324.00

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام 2,401.98 640.53

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام 4,771.26 1,272.34

سعر سبيكة الذهب أوقية 7,097.25 1,892.60

سبيكة الذهب نصف أونصة 3,717.33 991.29

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة 7,398.32 1,972.88

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام 11,846.37 3,159.03

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام 23,646.00 6,305.60

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة 2,801.63 747.10

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو 235,291.72 62,744.46

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو 117,856.15 31,428.31

أسعار جرام الذهب في الأيام السابقة

الذهب في ارتفاع عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18

2022-03-24 233.66 214.18 204.45 175.24

2022-03-23 231.61 212.31 202.66 173.70

2022-03-22 233.41 213.96 204.24 175.06

2022-03-21 231.61 212.31 202.66 173.70

2022-03-20 231.61 212.31 202.66 173.70

2022-03-19 231.61 212.31 202.66 173.70

2022-03-18 234.14 214.63 204.87 175.60

أسعار الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء

أسعار جرام الذهب في المحلات التجارية

بيع مستعمل شراء جديد

الوحدات ريال ريال

عيار 24 228.66 258.66

عيار 22 209.18 244.18

عيار 21 199.45 236.45

عيار 18 170.24 210.24