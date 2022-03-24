طقس فلسطين: ازدياد تأثير المنخفض الجوي وأجواء شديدة البرودة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس 24 مارس 2022، أن يزداد تأثر البلاد بالمنخفض الجوي والكتلة الهوائية القطبية المنشأ شديدة البرودة لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وشديد البرودة ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية وتسقط -بمشيئة الله- زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

وأشارت الأرصاد على صفحتها الرسمية إلى أن هذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وشديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.