وفاة أول وزيرة للخارجية الأمريكية عن عمر يناهز 48 عاماً

توفيت أول وزيرة للخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت، اليوم الأربعاء 23 مارس 2022 عن عمر يناهز الـ 48 عاما.

تم تأكيد وفاتها في رسالة بريد إلكتروني تم إرسالها من قِبل عائلتها إلى موظفي مجموعة Albright Stonebridge ، وهي شركة استراتيجية عالمية أسستها Albright.

وكانت أولبرايت شخصية محورية في إدارة الرئيس بيل كلينتون، حيث عملت أولاً كسفير للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة قبل أن تصبح أكبر دبلوماسي في البلاد في فترة ولايته الثانية، وساعدت في توجيه السياسة الخارجية الغربية في أعقاب الحرب الباردة.

ودافعت عن توسيع حلف الناتو، ودفعت إلى تدخل التحالف في البلقان لوقف الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وسعت إلى الحد من انتشار الأسلحة النووية، ودافعت عن حقوق الإنسان والديمقراطية في جميع أنحاء العالم.