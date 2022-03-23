قناة عبرية: حسين الشيخ يلتقي بوزير أمن الاحتلال بعد نصف ساعة من عملية بئر السبع

أفادت قناة عبرية، مساء اليوم الأربعاء 23 مارس 2022، بأن وزير أمن الاحتلال "عومر بارليف" التقى مع وزير الشؤون المدينة بحكومة رام الله حسين الشيخ في "تل أبيب"، بعد نحو نصف ساعة من عملية بئر السبع التي أدت إلى مقتل 4 مستوطنين وإصابة إثنين آخرين.

وقالت قناة "كان" العبرية: "نشر أول، بعد حوالي نصف ساعة من عملية بئر السبع أمس، التقى وزير (الأمن الداخلي) عومر بارليف مع المسؤول في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ في (تل أبيب)".

ووفق القناة العبرية، فقد عبّر حسين الشيخ في بداية اللقاء الذي استمر أكثر من ساعة عن صدمته الكبيرة عملية بئر السبع.

وأضافت القناة: "الاجتماع الذي استمر أكثر من ساعة بقليل كان مقررا مسبقا لمناقشة الاستعدادات لشهر رمضان، وافتتح متأخرا حوالي 20 دقيقة بسبب محادثات بين الوزير (بارليف) ورئيس الوزراء ومفتش (الشرطة) في أعقاب (الهجوم)". على حد تعبيرها.

وأعلنت وسائل إعلام "إسرائيلية"، عصر أمس الثلاثاء، عن مقتل 4 مستوطنين وإصابة اثنين آخرين في عملية مزدوجة وقعت في مدينة بئر السبع المحتلة.

وقالت القناة الـ13 العبرية، إن العملية المزودجة في بئر السبع أسفرت عن مقتل إسرائيليتان واثنين من المستوطنين اثر عملية الدهس التي قام بها المنفذ قبل تنفيذه عملية الطعن والتي أسفرت عن مقتل 4 مستوطنين وإصابة آخرين بجراح متوسطة".