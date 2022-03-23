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قوات الاحتلال تقتحم بلدة الطور جنوب شرق القدس
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:16 م
23 مارس 2022
الاحتلال يقتحم بلدة الطور جنوب شرق القدس المحتلة
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