قوات الاحتلال تقتحم بلدة الطور جنوب شرق القدس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:16 م
23 مارس 2022
الاحتلال يقتحم بلدة الطور.jpeg
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الاحتلال يقتحم بلدة الطور جنوب شرق القدس المحتلة

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