حزب الله مشيداً بعملية بئر السبع: تعبير حقيقي عن روحية الجهاد والمقاومة بفلسطين

بارك حزب الله اللبناني، مساء اليوم الأربعاء 23 مارس 2022، للشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة، بالعملية البطولية التي نفذها الشهيد محمد أبو القيعان أمس الثلاثاء، في منطقة بئر السبع وأدت إلى مقتل عدد من مستوطني الاحتلال.

وأكد حزب الله في بيان صحفي صدر عنه، أن في العملية البطولية تعبيرا حقيقيا عن روحية الجهاد والمقاومة المتأصلة لدى الشعب الفلسطيني الرافض للاحتلال.

وشدد الحزب، على أن المقاومة بكافة اشكالها وعلى امتداد فلسطين من البحر الى النهر هي الطريق الوحيد للنصر والتحرير الكامل.

وأعلنت وسائل إعلام "إسرائيلية"، عصر أمس الثلاثاء، عن مقتل 4 مستوطنين وإصابة اثنين آخرين في عملية مزدوجة وقعت في مدينة بئر السبع المحتلة.

وقالت القناة الـ13 العبرية، إن العملية المزودجة في بئر السبع أسفرت عن مقتل إسرائيليتان واثنين من المستوطنين اثر عملية الدهس التي قام بها المنفذ قبل تنفيذه عملية الطعن والتي أسفرت عن مقتل 4 مستوطنين وإصابة آخرين بجراح متوسطة".