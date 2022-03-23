تجنب تناول فاكهة الجريب فروت مع هذه الأدوية!

تؤثر فاكهة الجريب فروت سلبا على مفعول بعض الأدوية؛ إذ إنه يؤدي إلى تعاطي جرعة زائدة، تترتب عليها آثار سلبية.

وتتميز فاكهة الجريب فروت بمذاقها المنعش والجميل، كما أنها تحتوي على العديد من العناصر المهمة والضرورية لصحة الإنسان، إلا أنه يمكن أن يصبح قاتلاً عند تناوله مع بعض الأدوية.

وأوضحت "البوابة التابعة لرابطة الصيادلة الألمان"، أن الجريب فروت يحتوي على مادة "فورانوكومارين"، التي قد تتسبب في حدوث تفاعلات دوائية في الجسم مع العقاقير الخافضة للكوليسترول مثل "أتورفاستاتين" و"لوفاستاتين" و"سيمفاستاتين".

وقالت البوابة: إن الجريب فروت قد يتفاعل أيضا مع أدوية ضغط الدم مثل "نيفيديبين" و"فيلوديبين"، ومضادات التخثر "كلوبيدوجريل" و"تيكاجريلور" و"ريفاروكسابان" والمضاد الحيوي "إريثروميسين.

ويسري هذا التفاعل الدوائي أيضا على بعض أدوية السرطان والأدوية المثبطة للمناعة وبعض المسكنات القوية. وهذه الأدوية تحت تأثير الجريب فروت، لا يتم هضمها في الأمعاء، ما يؤدي إلى ارتفاع تركيزها في الدم بصورة حادة.

والأقراص التي يتم تناولها مع عصير الجريب فروت يزداد تأثيرها إلى 10 أضعاف، مما يشكل خطراً كبيراً ويؤدي إلى آثار جانبية تصل إلى الفشل الكلوي، وتوقف التنفس وربما الموت المفاجئ.

ولتجنب هذه التفاعلات الدوائية الخطيرة ينبغي قراءة النشرة الدوائية بعناية أو الاستفسار من الطبيب المعالج أو الصيدلاني، مع مراعاة تجنب الجريب فروت (العصير) تماما أثناء العلاج.

والجريب فروت من الفواكه الحمضية التي تعرف بفوائدها المتعددة، كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على مكافحة السرطان، إلى جانب احتوائه على العناصر الغذائية المختلفة من الألياف والمعادن والفيتامينات، كما يساعد على خسارة الوزن الزائد بشكل فعال.