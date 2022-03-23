امساكية رمضان في ايطاليا لعام 2022، اقترب حلول شهر رمضان المبارك للعام الجاري 2022م- 1443 هـ، إذا ينتظر هذا الشهر ملايين المسلمين حول العالم، وخاصة أنه يحمل في جعبته الحسنات والرزق والأعمال الصالحة، كمان أنه يعد من خير أشهر السنة، لهذا يهتم المسلمون في كل بقاع الأرض في كل تفاصيله واستثمار أوقاته بكل تفاصيلها، من أجل كسب الرزق والحسنات ونيل الأجر والثواب العظيمين، فهو شهر يأتي مرة كل عام، لهذا يلجأ الصائمون لمضاعفة الصلوات والأدعية الرمضانية والأعمال الصالحة وذلك ابتغاء لمرضاة الله ومن أجل التقرب منه سبحانه وتعالى.

امساكية رمضان في ايطاليا

وفي هذه الأوقات من كل عام يلجأ المسلمون في كل مكان وفي الدولة الأوروبية إيطاليا على وجه الخصوص، للبحث عن امساكية رمضان في إيطاليا، وفي كل مدنها، فإمساكية رمضان تختلف من بلد على آخر حسب المنطقة الجغرافية، حتى أن عدد ساعات الصيام تختلف من دولة إلى أخرى وفق الطبيعة الجغرافية للدول، إلا أن القاسم المشترك بين كل دول العالم، أنهم يبحثون عن إمساكية شهر رمضان في أماكن تواجدهم، لهذا يحرص فريق عمل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، لإرفاق جميع الإمساكيتان في الدول العربية والإسلامية والدولية، لنيل الأجر والثواب العظيمين.

إمساكية رمضان 2022 في المدن الإيطالية

وتختلف إمساكية رمضان في المدن الإيطالية، من مدينة إلى أخرى، حسب مكانها الجغرافي، ففي معظم دول العالم، تختلف موعد أذان المغرب والفجر، والسحور، لهذا يبحث الإيطاليون عن إمساكية شهر رمضان المبارك، فهي تساعد المسلمين على معرفة أوقات الصلاة والفطور والسحور، لهذا هي مهمة في هذا الشهر العظيم.

امساكية رمضان 2022 في إيطاليا

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء

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الاثنين 23 25 أبريل، 2022 04:31 ص 06:23 ص 01:16 م 05:05 م 08:08 م 09:38 م

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الاثنين 30 02 مايو، 2022 04:18 ص 06:13 ص 01:15 م 05:07 م 08:16 م 09:46 م