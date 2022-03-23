الغاز الأوروبي يتجاوز مستوى 1500 دولار خلال تعاملات اليوم

تجاوز سعر الغاز الطبيعي في أوروبا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 23-3-2022، مستوى 1500 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك لأول مرة منذ أوائل مارس.

وارتفع سعر العقود الآجلة لشهر أبريل إلى 1504 دولارات لكل ألف متر مكعب اعتبارا من الساعة 17:44 بتوقيت موسكو".

بالمقابل، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي، اليوم، تراجعًا دون مستوى 95 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ 3 مارس الجاري.

جاء هبوط الدولار بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يقضي بتحويل مدفوعات صادرات الغاز الروسي نحو أوروبا إلى الروبل.

ووفقًا لبيانات بورصة موسكو، فقد تراجع سعر صرف الدولار بحلول الساعة 15:27 بتوقيت موسكو، بنسبة 8.27% إلى 94.9875 روبل، وذلك للمرة الأولى في نحو 3 أسابيع، فيما هبط اليورو إلى مستوى 110 روبلات.

وأوعز الرئيس بوتين، خلال اجتماع حكومي، اليوم، للحكومة الروسية بتحويل مدفوعات صادرات الغاز الطبيعي من روسيا نحو أوروبا إلى عملة الروبل بدلا من اليورو في غضون أسبوع.