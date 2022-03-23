موعد شهر رمضان 2022 في الكويت .. دعاء استقباله

موعد شهر رمضان 2022 في الكويت ، وقبل الأيام القليلة التي تسبق موعد دخول الشهر الفضيل فقد بدأ جميع المواطنين في الدول الخليجية بالبحث عبر محركات جوجل الشهير الفضيل لمعرفة الإجابة حول هذا الامر الذي فيه يلتحم الناس ويتواصلون بكثرة وتزداد العلاقات الاجتماعية إلى حدٍّ ما.، وقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم التفاصيل كاملة في هذه المقالة ، مع الدعاء الأول .

موعد شهر رمضان 2022 في الكويت

ومن المقرر أن يكون موعد رمضان 2022 فلكيًا في الكويت ، يوم السبت الموافق 2 أبريل 2022، على أن ينتهي يوم الاثنين الموافق 2 مايو، ويحل علينا عيد الفطر 2022 يوم 3 مايو من نفس العام.

دعاء استقبال شهر رمضان 1443 – 2022

أما هذا المقال فسنقدم لكم فيه دعاء استقبال شهر رمضان 1443 – 2022، حيث شهد هذا الموضوع مؤخراً عمليات بحث واسعة في العديد من الدول العربية لمعرفة دعاء رمضان، ليتمكنوا من معرفة هذا الدعاء.

ويحرص كافة المسلمين في الأرض لترتيل الدعاء لكسب رضى الله عزوجل في الطاعات والأعمال ونيل طمعه في دخول الجنة وتقبل الصيام، وعن تفاصيل الدعاء فهو على النحو التالي:

أولاً: ربي أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمسارعة إلىما تحب وترضى والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الأسقام.

ثانيا: يا الله اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه على نومة الغافلين وهب لي فيه اليسر والعافية إنك على كل شيء قدير وقربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك نقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين.

ثالثًا: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.

فضائل شهر رمضان

ووضع لكم فريق الموقع ابرز فضائل شهر رمضان المبارك ، وهو على النحو التالي: حيث يعد شهر رمضان شهر مضاعفة الأجر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (عمرة في رمضان تعدل حجة) رواه البخاري ومسلم. وفي نهاية المقالة حول موعد شهر رمضان 2022 في الكويت نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .