فيديو.. وزير أمن الاحتلال يتسبب بضجة في أحد جنازة قتلى عملية "بئر السبع"

تسببت تصريحات ما يسمى بـ"وزير الأمن الداخلي" عومير بارليف، اليوم الأربعاء، بضجة في جنازة أحد قتلى عملية بئر السبع بالنقب المحتل، الذي نفذها الشهيد محمد أبو القيعان.

وفق القناة 13 العبرية، فقد قال المسؤول "الإسرائيلي" بارليف: "لن نهدأ حتى نقبض على المنفذ ونقدمه للمحاكمة" رغم أن المنفذ استشهد في العملية برصاص جيش الاحتلال.

وقتل، أمس الثلاثاء، 4 مستوطنين وإصابة اثنين آخرين في عملية مزدوجة وقعت في مدينة بئر السبع المحتلة.

ونفذ الشهيد أبو القيعان، عمليته المزدوجة بدهش مجموعة من المستوطنين قبل تنفيذه عملية الطعن بواسطة السكين.