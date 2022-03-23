عطايا: عملية "بئر السبع" البطولية تأتي في سياق تصعيد العمل المقاوم بوجه الاحتلال

بارك ممثل "حركة الجهاد الإسلامي" في لبنان إحسان عطايا عملية الدهس والطعن البطولية التي نفذها الشاب محمد أبو القيعان (35 عاماً)، في مدينة بئر السبع المحتلة، والتي أسفر عنها مقتل خمسة مستوطنين وجرح اثنين آخرين، وارتقى على إثرها منفذ العملية شهيدًا.

واعتبر عطايا في مداخلة له على قناة "القدس اليوم"، أن "عملية بئر السبع البطولية تأتي في سياقها الطبيعي، رداً على جرائم العدو الصهيوني واعتداءاته المتكررة على الشعب الفلسطيني، وتأتي في سياق تصعيد العمل المقاوم بوجه الاحتلال، وانسجاماً مع معركة الأسرى في سجون العدو، والمواجهات البطولية التي يخوضها شعبنا في القدس والضفة، وصولاً إلى انتفاضة غير مسبوقة".

ورأى عطايا أن "عملية بئر السبع أوقعت العدو الصهيوني في بئر عميقة من الإرباك والتخبط، لأنها فاجأته في أكثر من ناحية، وقد استطاعت أن توجه رسائل عديدة، ولا سيما إلى المهرولين نحو التطبيع، وأكدت على أن الشعب الفلسطيني متمسك بخيار المقاومة حتى تحرير فلسطين، وأنه لن يسمح للمحتل أن ينعم بالأمن والطمأنينة على أرضه، وإن تواطأ معه بعض النظام العربي الرسمي".

وأشار عطايا إلى أن "هذه العملية تحمل رسالة مؤازرة لثورة الأسرى في السجون الصهيونية التي تنذر بإشعال فتيل انتفاضة عارمة بوجه الاحتلال على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وقال: "الشعب الفلسطيني يدرك تماماً أنه بغير المقاومة لا يمكنه أن يحرر أرضه، وهذه العمليات البطولية تشكل ركيزة مهمة من ركائز المقاومة على طريق التحرير".

وختم عطايا كلامه، مؤكدًا على "صوابية خيار المقاومة في مواجهة الاحتلال الذي أصبح مأزوماً ومهدداً في وجوده، ويدرك جيدًا أن أمنه لم يعد محصنًا، وباستطاعة المقاومة أن تصل إليه في النقب وفي أي مكان من أرضنا المحتلة".