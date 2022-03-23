"لجنة العمل الحكومي" بغزة تتخذ عدة قرارات خلال جلستها الأسبوعية اليوم

اتخذت لجنة متابعة العمل الحكومي، اليوم الأربعاء، في جلستها الأسبوعية الدورية، عدة قرارات في إطار متابعتها لعمل المؤسسات الحكومية.

جاء ذلك خلال بيان للجنة وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، حيّت فيه لجنة متابعة العمل الحكومي جهود إحياء ذكرى يوم الأرض هذا العام، مؤكدة على توفير المؤسسات الحكومية كل مقومات انجاح الفعاليات المركزية المنوي تنظيمها في غزة تزامنا مع فعاليات شعبنا في مختلف أماكن تواجده.

ودعت اللجنة في بيانها جماهير شعبنا للمشاركة في هذه الفعاليات، تأكيدًا على وحدة شعبنا، وتخليدا لتضحيات شهداء يوم الأرض.

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

⭕ تصريح صحفي:

حيّت لجنة متابعة العمل الحكومي جهود إحياء ذكرى يوم الأرض هذا العام، مؤكدة على توفير المؤسسات الحكومية كل مقومات انجاح الفعاليات المركزية المنوي تنظيمها في غزة تزامنا مع فعاليات شعبنا في مختلف أماكن تواجده.

ودعت اللجنة في جلستها الأسبوعية الدورية، المنعقدة اليوم الأربعاء، دعت جماهير شعبنا للمشاركة في هذه الفعاليات، تأكيدًا على وحدة شعبنا، وتخليدا لتضحيات شهداء يوم الأرض.

وناقشت اللجنة عددًا من التقارير والمذكرات المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، فيما اعتمدت محاضر اجتماعات لجنة الشئون الإدارية، ولجنة الشئون الاقتصادية، كما أحالت عددًا من المشاريع والمقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة وإبداء الرأي.

وقررت اللجنة ما يلي:

🔻إقرار صرف مساعدة مالية لأسر شهداء عدوان 2014م، تزامنا مع شهر رمضان المبارك، وذلك عبر وزارة التنمية الاجتماعية، ممن لا يتلقون رواتب منتظمة من أي جهة أخرى.

🔻توفير (25 ألف) طرد غذائي كمساعدة، وتكليف وزارة التنمية الاجتماعية، باعتبار منتفعي شيكات الشئون كأولوية أولى في تلقي المساعدات والاستفادة من برامجها، خلال شهر رمضان.

🔻تخصيص أحد ميادين مدينة غزة، لإقامة معلما تذكاريا لشهداء يوم الأرض من أبناء شعبنا في الداخل المحتل، تخليدا لذكراهم.

🔻اعتماد كفالة عدد (400) حلقة قرآنية، من حلقات تحفيظ القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية.

🔻صرف رواتب عقود الأطباء الأخصائيين العاملين بوزارة الصحة كاملة، واستثنائهم من نسبة الصرف المعمول بها، لتعزيز المنظومة الطبية واستقطاب المزيد من الكفاءات والكوادر المتخصصة.

🔻الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة (15) دونم في مدينة الزهراء، لصالح المجلس الأعلى للرياضة، لإنشاء صالة رياضية مغطاة.

🔻صرف مبلغ مالي لصالح وزارة الزراعة، بغرض تطوير إمكانات مختبر وقاية النبات، الخاص بفحص متبقيات المبيدات في المنتجات والواردات الزراعية، لضمان وصول الغذاء الصحي للمواطن.

🔻 المصادقة على قرار وزارة الزراعة بوقف تصدير وتسويق الخضروات للخارج، لخفض أسعارها للمستهلك، تزامنا مع دخول شهر رمضان.

🔻اعتماد التوقيت الصيفي، بتقديم عقارب الساعة (60)دقيقة، اعتبارًا من منتصف ليلة السبت26 / الأحد27 مارس الحالي.

🔻تعديل ساعات العمل الرسمي للمؤسسات الحكومية خلال شهر رمضان المبارك، ليصبح من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر.

🔻 اعتماد التصور الخاص المقدم من اللجنة المكلفة بمعالجة ملف الموارد البشرية في وزارة الأوقاف والشئون الدينية.

🔻اعتماد المقترح المقدم من هيئة الشباب والثقافة بإطلاق جائزة أفضل مركز شبابي في قطاع غزة، بهدف تعزيز التنافس بين المراكز الشبابية وتشجيعها لتقديم أفضل الخدمات والمبادرات للمجتمع الفلسطيني.

🔻الموافقة على عدد من طلبات التعويض بسبب إصابة عمل، لعدد من منتسبي وزارة الداخلية والأمن الوطني.

المكتب الإعلامي الحكومي

الأربعاء 23 مارس 2022م