دعوات مقدسية للرباط في الأقصى وحمايته من اعتداءات الاحتلال

وجهت المقدسية المرابطة على أعتاب المسجد الأقصى هنادي الحلواني، اليوم الأربعاء، دعوة إلى الفلسطينيين في القدس المحتلة والداخل الفلسطيني المحتل والضفة الغربية، وكل من يستطيع الوصول إلى الأقصى، للرباط في هذا المكان المقدس، الذي يدنسه الاحتلال.

وأضافت الحلواني، أن الاحتلال يدنس الأقصى في كل أيام السنة، ويتعمد تدنيسه في شهر رمضان، مستغلا الأعياد اليهودية التي تواكب مناسبات إسلامية، مشددة على أن شهر رمضان هذا العام، سيواكب أخطر الأعياد اليهودية في المسجد الأقصى.

ودعت إلى المرابطة في المسجد الأقصى بكل وسيلة يمكن من خلالها الدفاع عن هذه القضية، قائلة: "لا تتركوا أقصاكم ولا تبرحوا حتى تبلغوا حرية المسجد الأقصى وحمايته وتطهيره".

يذكر أن المقدسيين يجهزون هذه الأيام لحملة الفجر العظيم يوم الجمعة المقبل الموافق الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وذلك قبل أيام من ذكرى يوم الأرض، ودعت الحملة إلى استنهاض الهمم والمشاركة الواسعة في صلاة الفجر داخل المسجد الأقصى.