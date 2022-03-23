وصفة سهلة لتطويل الشعر وتكثيفة بسرعة جداً حتى يصبح كالحرير في يومين، دائما ما يشغل بال وتفكير السيدة والمرأة العربية الاهتمام وطرق المحافظة على جمالها ومعرفة كافة الطرق والوصفات التي من شأنها حماية جمالها ورشاقتها، وخاصة جمال الوجه وحماية الشعر، فتتعرض الكثير من النساء لتلف وتقصيف للشعر نتيجة الاهمال به وعدم رعايته بالشكل المطلوب، لذلك قررنا في فريق الموقع تخصص هذه المقالة للحديث عن وصفات تطويل الشعر وتنعميه في أيام وبشكل سريع، بعد رصدنا محركات البحث قوقل عمليات بحث عن وصفات لتطويل الشعر وتنعيمه حتى يصبح كالحرير وغيرها من الوصفات.

وصفات لتطويل الشعر وتكثيفة

ويحتاج الشعر بشكل دائم لرعاية واهتمام خاصة لتعرضه بشكل دائم ومباشر لكافة المتلوثات الخارجية التي من شأنها أرهاق مركز نمو الشعرة، ووفق لبعض الأطباء وخبراء التجميل فأن أفضل وصفة سهلة لتطويل الشعر في يومين تبداً خطواته، بالقيام بمزج ملعقة كبيرة من معجون الزنجبيل مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وزيت الجوجوبا وزيت جوز الهند في وعاء.

طريقة الاستخدام: نقوم بعد خلط المزيج تدليك فروة الرأس به باستخدام الأصابع لمدة لات تتجاوز 5 دقائق، وبعد ذلك نقوم بترك المزيج لمدة ثلاثون دقيقة

وبعد انتهاء الوقت المحدد نقوم بغسل الشعر بالماء والشامبو، وبعد ذلك نكرر العملية مرتين خلال الأسبوع.

وصفة لتطويل الشعر بسرعة جداً

ووصفات الشعر تجتاح أيضا لوقت لتظهر نتيجتها، فتجد البعض يرفض مواصلة الوصفات ومواعيدها، بسبب عدم ظهور النتائج في المراحل الأولية، وفي اطار مقالنا الذي جاء بعنوان وصفة سهلة لتطويل الشعر وتكثيفة بسرعة جداً حتى يصبح كالحرير في يومين، وضعنا لك وصفات لتطويل الشعر وتكثيفه، وفي وصفتنا هذه نقدم أولاً: المطلوب : 1 ملعقة صغيرة زيت الخروع.

طريقة الاستعمال: نضع زيت الخروع في وعاء صغير، ونقوم بتسخينه في الميكروويف لمدة 10 ثوانٍ، بحيث يكون دافئاً.

بعد ذلك نقوم بأطراف أصابعك، دلكي زيت الخروع في فروة رأسك وأسفل جذع الشعر، واتركيه لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفيه جيداً، ثم اغسليه بالشامبو.

خلطات لتطويل الشعر في 3 ايام

وصفات لتطويل الشعر وتنعيمه حتى يصبح كالحرير

وفي اطار مقالنا وصفة سهلة لتطويل الشعر وتكثيفة بسرعة جداً حتى يصبح كالحرير في يومين، سنقدم لكى سيدتي وصفات أخرى لتطويل الشعر القصير، اولأ: نقوم بوضع بيضة واحدة مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون والعسل حتى يصبح مزيج متماسك.

ثانياً: نقوم بوضع القناع على الشعر الرطب وفروة الرأس وغطي رأسك باستخدام قبعة الاستحمام لمدة 30 دقيقة، ثم اغسلى شعرك بالماء البارد والشامبو.

ملاحظة: تأكدى من عدم غسل شعرك بالماء الساخن بعد استخدام قناع البيض، إذ ستتكون كتل من البيض ويصبح من الصعب التخلص منه.

وصفات لتطويل الشعر وتكثيفة وتنعيمه في ستة أيام

استخدام وصفات لتطويل الشعر وتكثيفه و تنعيمه فى ستة أيام قد يكون صعبا أحيانا، إلا أنه ليس مستحيلا، لذك وضعنا لكم طريقة الوصفة نقوم اولأ بخلط صفار بيضة مع ملعقة من زيت الزيتون وملعقتين من الماء، ثم دلكي وصفة البيض وزيت الزيتون على فروة شعرك الى البصيلات، وبعد ذلك اتركي الوصفة على شعرك لمدة 15 دقيقة ثم اغسلي شعرك بالماء والشامبو.

وفي نهاية مقالنا الذي جاء بعنوان وصفة سهلة لتطويل الشعر وتكثيفة بسرعة جداً حتى يصبح كالحرير في يومين نأمل أن نكون قدمنا لكم أفضل وصفات الشعر.