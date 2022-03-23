داخلية غزة تنشر كشف أسماء جديد للمسافرين لمعبر رفح غدًا الخميس

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم الأربعاء، عن كشف جديد من أسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، يوم غد الخميس 24 مارس 2022.

وأوضحت وزارة الداخلية، أن السفر ليوم غد هو للحافلات المتبقية من الحافلة العاشرة من الكشف السابق والحافلتان الأولى والثانية من الكشف الجديد رقم (2022/15) هنا، والمتأخرون من الكشف السابق رقم (14)، وكذلك الحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/12) هنا.

ودعت المسافرين إلى ضرورة التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع إجراء فحص كورونا للمسافرين من الكشف الجديد غداً الخميس في مركز شـهداء رفح الصحي ثم التوجه للصالة الخارجية للمعبر.

ونشرت مواعيد إجراء فحص كورونا لباقي حافلات الكشف الجديد في جميع المراكز الصحية بالمحافظات، على النحو الآتي:

الخميس 3/24: فحص الحافلات (3-5).

الأحد 3/27: فحص الحافلات (6-8).

الإثنين 3/28: فحص الحافلتين (10،9).

وطالبت الداخلية، بضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، وضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.