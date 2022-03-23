"مالية غزة" تصدر بياناً بشأن تسديد رسوم طلاب جامعة الإسراء من المستحقات

أصدرت وزارة المالية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن التسجيل لتسديد رسوم الفصل الأول من العام الدراسي 2022/2021 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب جامعة الإسراء من خلال موقع الوزارة الالكتروني.

وجاء في بيان الوزارة الذي وصل" وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن من يستفيد من التسجيل (الموظف نفسه – الاب- الام- ابن- ابنة- زوج- زوجة- أخ - أخت).

وفيما يلي نص البيان كاملاً :

إعلان بخصوص تسديد رسوم طلاب جامعة الإسراء من المستحقات

تعلن وزارة المالية عن بدء التسجيل لتسديد جزء من رسوم الفصل الأول من العام الدراسي 2022/2021 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب جامعة الإسراء من خلال موقع الوزارة الالكتروني.

على أن يستفيد من التسجيل (الموظف نفسه – الاب- الام- ابن- ابنة- زوج- زوجة- أخ - أخت) على النحو التالي:

طلبة الدبلوم والبكالوريوس بمبلغ 300 شيكل فقط.

طلبة الدبلوم المهني بمبلغ 200 شيكل فقط.

طلبة الدراسات العليا بمبلغ 1100 شيكل فقط.

الأولوية لمن يسجل أولاً.

وسيتم فتح باب التسجيل الالكتروني اعتباراً من تاريخ يوم الخميس 24/3/2022

وذلك بالدخول على موقع وزارة المالية www.mof.gov.ps ومن ثم الدخول إلى (خدمات الجمهور _ نظام التسجيل الموحد _ تسديد الرسوم الجامعية).