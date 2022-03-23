385 ألف لاجئ اوكراني يصلون إلى روسيا منذ بداية التصعيد

وصل نحو 385 ألف لاجئ، بينهم 81 ألف طفل من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك إلى روسيا، منذُ بداية التصعيد في أوكرانيا، وفق بيان وزارة الطوارئ الروسية.

وعبر صباح الأربعاء، 384.6 ألف لاجئ حدود الدولة الروسية، بينهم 80.7 ألف طفل من الجمهوريتين الاوكرانيتين.

من جهته، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن إصابة ترسانة "أورجيف" غرب منطقة "ريفني"، بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى من قواعد بحرية.

ودمرت القوات الروسية، 3 دبابات ومركبتي قتال مشاة ومدفعي هاون و5 مركبات للطرق الوعرة، خلال ليلة أمس.

الجدير بالذكر، أنه في 24 فبراير أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لنزع السلاح لأوكرانيا