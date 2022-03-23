يوفنتوس يبدأ التواصل مع ممثلي صلاح

أفاد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، بأن يوفنتوس تقدم خطوة في خطته لضم النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، في الصيف المقبل.

وترددت أنباء قوية عن رغبة يوفنتوس في التعاقد مع صلاح لتعويض رحيل نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا في الصيف المقبل، عقب نهاية عقده.



وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس أجرى اتصالات أولية مع ممثلي اللاعب لمعرفة موقفه من الانضمام للفريق في الصيف المقبل.



وأضافت الصحيفة، أن يوفنتوس شعر باستعداد من جانب صلاح للعودة إلى الكالتشيو مرة أخرى، واللعب بقميص البيانكونيري.



ومع ذلك، فإن الصفقة لن تكون سهلة بأي شكل من الأشكال، باعتبار أن صلاح يتقاضى 11 مليون يورو في الموسم من ليفربول، وهو مبلغ لن يستطيع يوفنتوس تقديمه للفرعون المصري، حتى باستخدام مرسوم النمو، الذي يحمي اللاعب من الضرائب.



ويعد الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع السيدة العجوز، صاحب أعلى راتب في يوفنتوس، بقيمة 8 ملايين يورو في الموسم، بالإضافة إلى 4 ملايين يورو إضافية، يليه دوسان فلاهوفيتش، الذي يحصل على 7 ملايين يورو في الموسم.



ويعد هذا هو الحد الأقصى للراتب الذي يمكن أن يقدمه يوفنتوس للتعاقدات الجديدة.



جدير بالذكر، أن عقد صلاح مع ليفربول ينتهي بانقضاء الموسم المقبل، ولم يتم الاتفاق على تفاصيل العقد الجديد حتى الآن.