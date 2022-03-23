كورونا فلسطين : 8 وفيات و514 إصابة جديدة

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 8 وفيات و514 إصابة جديدة بكورونا، و1055 حالة تعافٍ منذ صباح الأحد وحتى مساء يوم أمس الثلاثاء.

وأوضحت الوزيرة الكيلة في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين، أن 4 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، وحالة في جنين، وحالة في طولكرم، وحالة في الخليل، وأخرى في مدينة القدس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "سلفيت 8، قلقيلية 9، بيت لحم 33، جنين 13، نابلس 18، رام الله والبيرة 34، ضواحي القدس 2، طولكرم 5، الخليل 7، قطاع غزة 205، مدينة القدس 180".

وأضافت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.9% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.2% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وبينت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "سلفيت 10، قلقيلية 2، بيت لحم 16، جنين 18، نابلس 10، رام الله والبيرة 30، ضواحي القدس 4، طولكرم 4، الخليل 30، طوباس 10، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 970، مدينة القدس 250".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 17 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 21 مصابا، بينهم 7 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.