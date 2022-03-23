الاحتلال يهدم مسكنين شمال مدينة أريحا

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مسكنين لشقيقين قرب قرية العوجا شمال مدينة أريحا.

وقال المشرف على منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات لـ"وفا"، إن جرافات الاحتلال هدمت مسكنين مكونين من الطوب ومسقوفان بالصفيح في تجمع عرب الكعابنة غرب قرية العوجا، ويقطن بهما 12 فردا، وذلك بحجة عدم الترخيص.

ويعود المسكنان للشقيقين محمد وعطا الله يوسف محمد كعابنة.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال هدمت الأحد الماضي مسكنين في منطقة المعرجات غرب مدينة أريحا، يعودان لعائلة مليحات، ويضمان 12 فردا، ودمرت وحدات الطاقة الشمسية فيهما، بحجة عدم الترخيص.